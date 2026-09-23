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Sinop Sarıkum'daki merkezde 2 binin üzerinde yaban hayvanı tedavi edildi

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Sinop Sarıkum'daki merkezde 2 binin üzerinde yaban hayvanı tedavi edildi
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2018'de Sinop'ta hizmete giren Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, bugüne dek 2 bini aşkın yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanını tedavi etti. Bu yıl 369 yaralı ve güçten düşmüş hayvanın tedavi edildiği merkezde, tedavisi biten türler doğaya salınıyor.

Sinop'ta 2018 yılında hizmete açılan Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bugüne kadar 2 bini aşkın yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvanı tedavi edildi.

Türkiye'de bu alanda hizmet veren 5 merkezden biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, barındırdığı ameliyathane, radyoloji ve yoğun bakım üniteleriyle yaban hayvanlarına hizmet sunmaya devam ediyor.

Bir veteriner hekim ve 2 idari personelin görev yaptığı merkezde tedavi süreçleri tamamlanan geyik, ceylan, kartal ve baykuş gibi yaban hayvanları yeniden doğayla buluşturuluyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, AA muhabirine, bakanlık bünyesinde hizmet veren merkezde bugüne kadar binlerce farklı türden yaban hayvanına tedavi imkanı sunulduğunu söyledi.

Merkezin bölgede doğal yaşamın korunmasında önemli bir işlev gördüğünü anlatan Bozkurt, şunları kaydetti:

"Merkezimize getirilen yaralı hayvanların tedavilerini yapmaktayız. Daha sonra sağlık durumları ve doğal yaşam alanlarına göre doğaya salımlarını gerçekleştirmekteyiz. Açıldığı günden bu yana merkezde 2 binin üzerinde yaralı ve yardıma muhtaç yaban hayvan tedavi edildi. Bu yıl da 369 yaralı ve güçten düşmüş yaban hayvanını tedavi ettik. Bunların arasında geyik, karaca, atmaca, doğan, şahin gibi her türden yaban hayvanı bulunuyor. Tedavi süreçleri tamamlanan hayvanlarımız eğer doğaya salınabilecek duruma geldilerse onları yeniden doğayla buluşturuyoruz. Bu manada merkezimiz, doğal yaşamın sürdürülebilirliğine önemli katkı sunuyor."

Kaynak: AA
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