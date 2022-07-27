Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi "hava ştandrosu" bulundu

Sinop sahilinde denizaltı malzemesi 'hava ştandrosu' bulundu

Sinop'ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu.

 - Güncelleme:

Sinop'ta deniz kenarında denizaltı malzemesi hava ştandrosu (hava basınç dengeleyicisi) bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abalı köyü Saraycık mevkisinde, deniz kenarında mayına benzer cisim gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cismin, ilk belirlemelere göre, denizaltılarda bulunan hava ştandrosu olduğunu tespit etti.

Cisim, ilk incelemelerin ardından detaylı inceleme yapılmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Hamsilos mevkisinde bulunan cisim inceleniyor

Hamsilos mevkisinde ise vatandaşlar tarafından sahilde bir cisim görülmesi üzerine olay yerine emniyet, AFAD ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince radyasyon ölçümü yapılan cismin herhangi bir tehlike yaratmadığı belirlendi.

Detaylı inceleme yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince muhafaza altına alınan cismin ne amaçla kullanıldığı ve hangi kuruma ait olduğunun inceleme sonucu belirleneceği belirtildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma Saraycık Sinop AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title