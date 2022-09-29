Sinop haberi: Sinop'ta üzerlerine ağaç devrilen 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Sinop haber... Sinop'ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sinop'ta, Erfelek ilçesinde bulunan Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Tatlıca Şelaleleri'nde gezinti yapan ziyaretçilerin üzerlerine ağaç devrilmesi sonucu Yaşar Pendik ile Elvan Sümer olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Sümer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, AA muhabirine, ziyaretçilerin üzerine ağaç devrilme ihbarı yapılmasının ardından kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine ulaştıklarını söyledi. Olayda 2 kişinin öldüğünü, yaralanan bir kişinin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını belirten Karaömeroğlu, olayla ilgili inceleme başlatıldığını kaydetti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu Erfelek Pendik Sinop Güncel Haberler

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