Sinop Gerze'de 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası törenle hizmete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Sinop'un Gerze ilçesinde yapımı tamamlanan Çeçe Sultan 4-6 Yaş Kur'an Kursu binası hizmete açıldı.

Hamidiye Mahallesi'nde hizmete alınan binanın açılış programında konuşan İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, çocukların küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve temel dini değerlerle tanışmasının önemli olduğunu söyledi.

Kursun ilçeye kazandırılmasında emeği geçen tüm hayırseverlere ve yetkililere teşekkür eden Aktaş, "Buranın yapılmasında hayırsever vatandaşlarımızın önemli katkıları oldu. Hepsinden Allah razı olsun. Çünkü çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren Kur'an-ı Kerim ve temel dini değerlerle tanışmaları çok önem arz ediyor." dedi.

Kaymakam Yıldız Büyüker ise çocukların eğitimine dönük her adımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu belirterek, kursun binasının ilçeye ve ailelere hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere plaket takdim edildi. Ardından dua okundu ve kurdele kesilerek kurs binasının açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA