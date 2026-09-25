Haberler

Sinop Durağan'da Merkez Yeni Cami, Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla ibadete açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop Durağan'da Merkez Yeni Cami, Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla ibadete açıldı
Güncelleme:
+3 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Durağan ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırseverlerin katkılarıyla yenilenen Merkez Yeni Cami ibadete açıldı. Açılışta Vali Mustafa Özarslan, Milletvekili Nazım Maviş ve Belediye Başkanı Necmettin Ermiş emeği geçenlere teşekkür etti.

Sinop'un Durağan ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yenilenen Merkez Yeni Cami ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, caminin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her alanda yapılan birlik ve beraberliğin güzel sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Özarslan, "Caminin yenilenme sürecinde projelendirilmesinden inşasına, tefrişinden bugünlere gelmesine kadar her aşamada emeği bulunan kurumlarımıza, ustalarımıza, işçilerimize ve bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise caminin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Sürece katkı sunanları tebrik eden Maviş, "Türkiye Diyanet Vakfına, hayırsever vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de caminin tekrar ibadete açılmasına katkı sunanlara ilçe halkı adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA
Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler kızının yargılanacağı 1 Ekim'de

Güllü'nün ölümünde hesap günü yaklaşıyor! Kızı hakim karşısına çıkacak
Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı

Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur

Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
New York'ta Netanyahu protestosu! Binlerce kişi BM'ye yürüdü

Nefret sokaklara sığmadı!
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Alarmları kurun! İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Bakan Gürlek duyurdu: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon, 33 gözaltı

Yazıcıoğlu soruşturmasında 2. dalga! Çok sayıda gözaltı var
Eşinin yanında küfreden adamı yere serdi

O sözü duyunca tek yumrukta yere serdi
Fenerbahçe'de Mert Hakan kararı! İsmail Kartal yüzüne söyledi

Sonunda muradına erdi! İsmail Kartal yüzüne söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İsrail ile bir savaş olur mu?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan "İsrail ile bir savaş olur mu?" sorusuna net yanıt