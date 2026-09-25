Sinop Durağan'da Merkez Yeni Cami, Türkiye Diyanet Vakfı katkılarıyla ibadete açıldı

Sinop'un Durağan ilçesinde Türkiye Diyanet Vakfı ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yenilenen Merkez Yeni Cami ibadete açıldı.

Caminin ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Özarslan, caminin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Her alanda yapılan birlik ve beraberliğin güzel sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Özarslan, "Caminin yenilenme sürecinde projelendirilmesinden inşasına, tefrişinden bugünlere gelmesine kadar her aşamada emeği bulunan kurumlarımıza, ustalarımıza, işçilerimize ve bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin." dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ise caminin ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Sürece katkı sunanları tebrik eden Maviş, "Türkiye Diyanet Vakfına, hayırsever vatandaşlarımıza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun." diye konuştu.

Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş de caminin tekrar ibadete açılmasına katkı sunanlara ilçe halkı adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dua edilerek cami ibadete açıldı.

Kaynak: AA