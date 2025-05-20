Sinop Durağan'da Ceza İnfaz Kurumu ile Belediye Arasında Protokol İmzalandı

Sinop Durağan'da Ceza İnfaz Kurumu ile Belediye Arasında Protokol İmzalandı
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Boyabat Adliyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Durağan'daki açık ceza infaz kurumundaki hükümlülerin, belediyeye ait park ve bahçelerde çalışarak topluma entegre olmaları sağlanacak.

Sinop'un Durağan ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı ile belediye arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Boyabat Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan sorumlu Cumhuriyet Savcısı Seyfettin Çil ile Durağan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ferruh Kayalı katıldı.

Burada Başsavcı Akın ve Belediye Başkanı Ermiş tarafından imzalanan protokole göre, açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler, belediyeye ait park ve bahçelerde çalışabilecek.

Protokolle ayrıca hükümlülerin topluma entegre edilerek, sosyal hayata uyumlarının hızlandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
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