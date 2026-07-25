Haberler

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin tarihi binası ilgi görüyor

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'nin tarihi binası ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, tarihi binasıyla da ilgi görüyor.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, tarihi binasıyla da ilgi görüyor.

Türkiye-Yunanistan nüfus mübadelesi sonrasında Hazine mülkiyetine geçen tarihi konak, Sinoplu hekim, siyasetçi ve yazar Dr. Rıza Nur tarafından satın alınarak kütüphaneye dönüştürüldü.

Sinop'un güney sahilinde denize hakim konumda bulunan ve 1902 yılında inşa edilen tarihi binada hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi'ne Dr. Rıza Nur, kendisine ait değerli kitap ve eserleri bağışladı.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, 1924 yılında hizmete açıldı. Tarihi dokusunu koruyarak gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla günümüze kadar gelen tarihi bina, 2. derece tescilli kültür varlığı olarak kayıtlı.

Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi 72 bin 857 kitaplık koleksiyonu, çocuk bölümü, yetişkin okuma salonları, eski eserler bölümü ve Dr. Rıza Nur'a ait eserlerin sergilendiği özel alanlarıyla Sinop'un en önemli kültür ve eğitim merkezlerinden biri olarak hizmet vermektedir.

Yüz yılı aşkın süredir kente hizmet veren Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi, Sinop'un kültürel mirasını yaşatan en önemli kurumlardan biri olmayı sürdürmektedir.

Kütüphane müdürü Erol Akarslan, AA muhabirine, hizmet verdikleri binanın tarihi bir yapı olduğunu söyledi.

Şehrin turizm potansiyeli sayesinde yaz aylarında misafirlerin tarihi binada hizmet veren kütüphaneyi de ziyaret ettiğini anlatan Akarslan, ziyaretçilerin okuma salonu ve Rıza Nur odasını gezerek kütüphane hakkında bilgi aldığını belirtti.

Akarslan, kütüphanenin Dr. Rıza Nur'un kendi koleksiyonundaki 4 bin 296 kitabı bağışlamasıyla hizmete açıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yolcu otobüsü otomobili biçti
Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü

Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım

Trump şapkayı çıkarıp kararını dünyaya ilan etti, salon dondu kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı

Haluk Levent'i abisi yakmış! Gürlek canlı yayında açıkladı
Boşanmak isteyen eşini uykusunda öldürdü

Evde korkunç gece! Yastıkla ağzını kapatıp kafasına sıktı
İş yerini soyup hiçbir şey olmamış gibi çalıştı! Kameralar gerçeği ortaya çıkardı

300 tam altın kayboldu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu

Mansur Yavaş'tan sürpriz Özgür Özel hamlesi
Bisikletten düşen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü hayatını kaybetti

Kahreden olay! Belediye özel kalem müdürü hayatını kaybetti
Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı

Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Videosu 2 günde 100 milyon izlendi! Dünyanın gündemine oturan o kız konuştu

Videosuyla dünyada gündem olan o genç kız sessizliğini bozdu