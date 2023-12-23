Sinop'a şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyinde şehit düşen Sözleşmeli Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun acı haberi Sinop'un Boyabat ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde, dün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Piyade Er Çağatay Erenoğlu'nun baba ocağı Sinop'un Boyabat ilçesi Yeşilyurt köyüne acı haberi ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erenoğlu, 31 Mayıs 2022'de Kuzey Irak'ta girdiği bir başka çatışmadan yaralı olarak kurtulduğu tedavisi biter bitmez yeniden görevine döndüğü belirtildi. Erenoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.