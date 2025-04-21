Sınır Tanımayan Doktorlar, Sudan'daki Mülteci Kampındaki Duruma Dikkat Çekti

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Sudan'da Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'de yerinden edilmiş kişiler için kurulan ve bir süre önce saldırıya uğrayan Zamzam Mülteci Kampı'na yönelik kuşatmanın kaldırılması, kampa yardımların ulaştırılması ve buradaki sivillerin korunması çağrısında bulundu.

MSF, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından hedef alınan Zamzam Mülteci Kampı'ndaki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, HDK'nın 11 Nisan'da Zamzam Mülteci Kampına yönelik başlattığı büyük çaplı kara saldırılarının ardından, yüz binlerce kişinin Faşir'de kuşatma altında bulunan ve hayat kurtarıcı yardımlardan mahrum bırakılan topluluklara geçtiği bildirildi.

25 bin kişinin daha batıdaki Tawila'ya ulaştığı belirtilen açıklamada, buradaki MSF ekiplerinin halihazırda en acil tıbbi ihtiyaçlarla başa çıkmak için faaliyetlerini genişlettiği vurgulandı.

Açıklamada, "Zamzam Mülteci Kampına yönelik kuşatmayı kaldırma, yardım ulaştırma ve buradaki sivilleri koruma çağrısında bulunuyoruz. Kuşatmaya ve vahşete son vermek, gerekirse Faşir'e yiyecek ve ilaç atarak insani yardım ulaştırmak ve kaçmak isteyenlerin güvenli bir şekilde ayrılmalarına izin vermek için de acil bir çağrıda bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yüzlerce kişinin öldürüldüğünün tahmin edildiği Zamzam Mülteci Kampı'ndan korkunç raporların gelmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, savaşçıların evlerinde saklanan insanları vurduğunun ve kampın büyük bölümünü yaktığının belirtildiğine işaret edildi.

Açıklamada, HDK ve bölgedeki tüm silahlı gruplar sivilleri korumaya çağrılarak, "Devletler ve diplomatik aktörler, içi boş açıklamaları somut eylemlere dönüştürmek için nüfuzlarını kullanmalı." denildi.

Raporda görüşlerine yer verilen Tawila'daki MSF Proje Koordinatörü Marion Ramstein, "Yolculukları sırasında kelimenin tam anlamıyla susuzluktan ölmek üzere olan çocukları tedavi ediyoruz. Şimdiye kadar 170'ten fazla kişi vurularak ve patlama sonucu yaralandı. Bunların yüzde 40'ı kadın ve kız çocuğu." ifadelerine yer verdi.

Sudan'daki çatışmalar üçüncü yılına girdi

Ülkede 15 Nisan 2023'ten bu yana devam eden ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 2 yıl geride kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomi alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 23 ay sonra başkent Hartum'un önemli bir kısmında kontrolü sağlarken, HDK büyük bölümünü elinde bulundurduğu ülkenin batısındaki Darfur'a yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i yaklaşık bir yıldır kuşatıyordu.

Ordu ve müttefik güçlerin savunduğu şehre yönelik saldırılarını 12 Nisan'da yoğunlaştıran HDK, 13 Nisan'da, şehirdeki Zamzam Mülteci Kampı'nın kontrolünü sağladığını duyurmuştu.

BM'ye göre, HDK'nin Faşir'e yönelik saldırıları sonucu 400 sivil hayatını kaybetti, on binlerce kişi yerinden edildi.