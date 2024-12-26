Sınıf Arkadaşları, Suriyeli Muhammed Eyman'ı Duygusal Bir Törenle Uğurladı

Ülkesine dönmeden önce öğretmeninin hazırladığı törende sınıfına duygu yüklü vedası sosyal medyada ilgi gören 10 yaşındaki Muhammed Eyman Hatoum'un arkadaşları, ona şimdiden özlem duyuyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle ülkesine dönmeye karar veren Muhammed Eyman'a, Başakşehir Ahmet Kabaklı İlkokulu 4-E sınıfında uğurlama töreni yapıldı.

Öğretmeni Nalan Oktay'ın organize ettiği törende, sınıf tahtası önünde karşılıklı dizilen öğrenciler arkadaşları için koridor oluşturdu.

Vedalaşma sırasında bazı öğrenciler duygulanıp Şam'a dönecek arkadaşına sarılıp ağladı.

Öğretmenin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

"Hem buradaki öğrencilerime hem de Muhammed'e güzel değerler kazandırmak adına o anlık düşündüm"

Sınıf Öğretmeni Oktay, AA muhabirine, öğrencisinin Gaziantep'ten depremzede olarak geçen yıl sınıflarına geldiğini söyledi.

Öğrencisinin çekingen ve duygusal olduğunu dile getiren Oktay, "Aslında spontane gelişen bir videoydu. Hoşluk olsun diye yaptık. Biz öğretmenler, çocukları yetiştirirken milli ve manevi değerleri gözeterek yetiştirmeye gayret gösteririz. Bu da onun bir yansımasıydı. Aslında hem buradaki öğrencilerime hem de Muhammed'e güzel değerler kazandırmak adına o anlık düşündüm ve çektim." dedi.

Oktay, videoyu ilk önce aileye ilettiğini, ardından sosyal medyada paylaştığını kaydederek, bu görüntülerin viral olacağını tahmin etmediğini anlattı.

Suriye'deki gelişmelerin ardından ani kararla ülkelerine dönmeye karar veren ailenin bu videoyu nasıl karşıladıklarını da aktaran Oktay, "Ailecek çok mutlu oldular. Zaten en çok o tepki beni mutlu etti. Dün hem velilere hem bana teşekkür ederek gruptan ayrılmışlar. Mutlu ayrıldılar, amacımıza ulaştık, misafirperverliğimizi gösterdik. Allah, onları vatanlarında mutlu, mesut etsin. Bizim de vatanımızda mutlu, mesut ve huzurlu yaşamayı nasip etsin." diye konuştu.

Nalan Oktay, Suriyeli öğrencisinin zamanla arkadaşlarıyla iyi ilişkiler geliştirdiğini, özellikle kalecilik konusunda Muhammed Eyman'ın yeteneğinin bulunduğunu söyledi.

Öğrencisinin maçlarda takımın kalecisi olarak güzel kurtarışlar yaptığını belirten Oktay, arkadaşlarının onun yokluğunu nasıl karşıladıklarını şöyle anlattı:

"Ertesi gün geldiğimiz zaman sırasına baktılar, 'Artık gelmeyecek mi öğretmenim?' dediler. 'Artık gelmeyecek. Onu da vatanında başka bir eğitim, hayat bekliyor. O da daha mutlu olacak. Biz nasıl vatanımızda daha mutlu ve güvende hissediyorsak, o da orada daha mutlu ve güvende hissedecek.' dedim. Öğrencilerim, 'Onunla görüşebilir miyiz?' dediler, 'Bu sizin elinizde, belki ilerleyen zamanlarda bambaşka yerlerde buluşabilirsiniz, görüşebilirsiniz.' diye yanıt verdim."

Arkadaşları sınıfın kalecisini özlüyor

Öğrencilerden Zeynep Çalı, sınıflarının bir parçası olan arkadaşını çok özleyeceğini fakat memleketine kavuştuğu için onun adına mutlu olduğunu dile getirdi.

Ali Kerem Şahin ise sosyal medyada paylaşılan videoda ağlayan öğrencinin kendisi olduğunu ifade etti.

Kendini tutamayarak hüngür hüngür ağladığını aktaran Şahin, "Eve gidince onunla konuştum. Mutluluğu vardı, lakin birazcık yüzünden okunuyordu; savaştan dolayı bir korkusu vardı. Daha iyiye gidecekler. Sorular sordum, bana 'Mutluyum.' dedi. Beni üzmemek için 'Tedirginim.' demek istemedi belki de ama yüzünden öyle okunuyordu. Onu çok seviyorum. Çok güzel kaleci, benden bile iyi." dedi.

Şahin, gelecekte bir gün arkadaşıyla Kabe'de buluşmak istediğini sözlerine ekledi.

Eren Akyünci de sınıfa yeni geldiğinde Muhammed Eyman'la hemen arkadaş olduklarını belirterek, "Maçlar onsuz adaletli olmayacak. Mesela bir takım büyük, bir takım küçük olacak. Bildiğim kadarıyla Muhammed en çok futbolcu olmak ve Galatasaray'da oynamak istiyordu." ifadelerini kullandı.