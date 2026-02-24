Haberler

Singapur: Yabancı ülke ve örgütler için savaşan vatandaşlar hakkında işlem başlatılacak

Güncelleme:
Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, yurt dışında yabancı ülkelerin savaşlarına katılan vatandaşları hakkında yasaların ihlal edildiği gerekçesiyle işlem yapılacağını açıkladı.

Singapur Ulusal Güvenlik Koordinasyon Bakanı Kasiviswanathan Shanmugam, "yabancı ülke veya örgütlerin davası için savaştığı" tespit edilen kişiler hakkında, yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle işlem başlatılacağını belirtti.

Singapur İçişleri Bakanlığının sitesinde Shanmugam'ın, dün düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmanın dökümü yayınlandı.

Buna göre, Shanmugam, konuşmasında, dünyada ve çeşitli bölgelerde gerilimin olduğu dönemde Singapur'un belirli ilkelere odaklandığını, bu süreçte vatandaşlarının herhangi bir taraf için yurt dışında "savaşlara katıldığına" ilişkin bazen doğru bazen yanlış haberler olabildiğini belirtti.

Singapurluların yurt dışında "Rusya-Ukrayna Savaşı, Gazze'ye saldırılar gibi yabancı ülkelerin ya da terör örgütü DEAŞ gibi örgütlerin davalarında" yer almalarının ülke yasalarına aykırı olduğunu vurgulayan Shanmugam, "Bir Singapur vatandaşıysa ve tespit edildiyse o kişi hakkında işlem yapılacak. Daha önce yaptığımız gibi Singapur'daysa o kişiler gözaltına alınacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haberler.com
