Sinemalarda bu hafta 9 yeni film vizyona giriyor, Artakalan öne çıkıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinema salonlarında bu hafta 9 yeni film izleyiciyle buluşuyor. Haftanın öne çıkanları arasında 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu ve Öykü Karayel'e ödül kazandıran Artakalan, Aşk Tesadüfleri Sever 3 ve Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu yer alıyor.
(ANKARA) - Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak. Haftanın öne çıkan yapımları arasında, 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Yeşim Ustaoğlu'na "En İyi Yönetmen", Öykü Karayel'e ise "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran "Artakalan", Mehmet Günsür, Devrim Özkan ve Serkan Altunorak'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 3" ile " Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu" yer alıyor.
Vizyona girecek yeni filmler şöyle:
Artakalan
Film, boğucu hale gelen yaşamından uzaklaşıp iç sesine ve vicdanına yeniden kulak veren bir şairin, yaratıcılığını yeniden canlandırmak ve özünü bulmak için çıktığı içsel yolculuğu konu ediniyor.
Tür: Dram
Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Oyuncular: Öykü Karayel, Metin Akdülger, Ali Kayra Kul
Açlık Oyunları : Hasatta Gündoğumu
Film, orijinal seride Katniss Everdeen'in mentörü olarak gördüğümüz Haymitch Abernathy'nin gençliğinde kendisinin yer aldığı Açlık Oyunları'nı anlatıyor.
Tür: Bilimkurgu
Yönetmen: Francis Lawrence
Oyuncular: Joseph Zada, Elle Fanning, Mckenna Grace
Hayalet Asker
Eski asker ve gelişmiş silah uzmanı Henry "Fitz" Fitzgerald, geçmişini gizleyerek gözlerden uzak bir yerde yaşamını sürdürmektedir ancak bir yabancı şirketin, yüksek kazanç uğruna komşularının topraklarına el koymak istemesi üzerine Fitz saklandığı yerden çıkar. Deneysel teknolojiler, ölümcül dövüş becerileri ve sarsılmaz adalet anlayışıyla kasabasını ve komşularını korumak için tek kişilik bir savaşa girişir.
Tür: Aksiyon
Yönetmen: William Eubank
Oyuncular: Jim Caviezel, Olivia Thirlby, Garret Dillahunt
Ayı Kardeşler: Dünyanın Koruyucuları
Ayı Kardeşler Briar ve Bramble ile Vick, hayal sınırlarını zorlayan bir maceraya atılıyor. Kadim efsanelerden çıkıp gelen gizemli dost Nian'la karşılaşan kahramanlar, onun armağan ettiği olağanüstü güçlere kavuşur. Ancak bu büyülü armağan, onları kaos ve sırlarla dolu gizli metropol Eve Şehri'nde fantastik bir serüvenin tam ortasına sürükler.
Tür: Animasyon
Yönetmen: Huida Lin
Aşk Tesadüfleri Sever 3 1960'larda Ankara'da küçük bir çocuğun annesinden kalan kutuyu bir kız çocuğuna vermesiyle başlayan an, yıllar içinde el değiştiren bu kutuyla farklı hayatlara ve üç kuşağa uzanan görünmez bir bağ kurar.
Tür: Dram, Romantik
Yönetmen: Ömer Faruk Sorak, İpek Sorak
Oyuncular: Mehmet Günsür, Devrim Özkan, Serkan Altunorak
Ben, Rocky
Film, fiziksel özellikleri gerekçe gösterilerek dışlanan Sylvester Stallone'un, yazdığı ses getiren senaryoyu devretmesi için sunulan yüklü teklifleri reddedip başrolü bizzat oynama kararlılığıyla Hollywood sistemine karşı verdiği kariyer mücadelesini konu ediniyor.
Tür: Biyografik
Yönetmen: Peter Farrelly
Oyuncular: Anthony Ippolito, Matt Dillon, AnnaSophia Robb
Tatlı Maya
Kasabanın küçük fırını Tatlı Maya'yı tek başına işleten Nazan'ın sakin hayatı, Suriyeli genç bir kadın olan Rana'nın kapısından içeri girmesiyle değişir. Doğum sancıları başlayan Rana, bebeğini fırında dünyaya getirir. Kocasını kaybetmiş, evinden çıkarılmış ve gidecek hiçbir yeri kalmamış genç kadına sırtını dönemeyen Nazan, onu önce evine, ardından fırınına kabul eder. Birlikte geçirdikleri günler boyunca Nazan ile Rana arasında sessiz ama güçlü bir bağ kurulurken, kasabada ikili hakkında yayılan dedikodular giderek büyür. Nazan'a uzun zamandır ilgi duyan Sami'nin de körüklediği önyargılar kısa sürede fırının işlerini etkilemeye başlar. Müşteriler Tatlı Maya'dan uzaklaşırken, Rana'nın izinsiz çalıştırıldığı gerekçesiyle fırın sonunda mühürlenir. Rana'ya yardım etmek için attığı adımın bedelini giderek daha ağır ödeyen Nazan, bir yandan geçimini ve yıllardır emek verdiği fırını korumaya çalışırken, diğer yandan kasabanın önyargılarına karşı durmak zorunda kalır.
Tür: Dram
Yönetmen: Biket İlhan
Oyuncular: Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu
Şehzade Mehmet: Geleceğin Fatihi
Film, yaşadığı dönemden günümüz Türkiye'sine gelen küçük Şehzade Mehmet'in, kendi zamanına dönebilmek için çıktığı macerayı konu ediyor.
Tür: Animasyon
Phi Phong: The Blood Demon
Film, gündüzleri insanlar arasında yaşayan, geceleri ise gizlice onların kanıyla ve yaşam enerjisiyle beslenen, Phí Phöng adındaki dehşet verici doğaüstü varlığın musallat olduğu ücra bir dağ köyünde yaşananları konu ediyor.
Tür: Korku
Yönetmen: Do Quoc Trung
Oyuncular: Kieu Minh Tuan, Minh Anh, Nutthatcha Padovan