Sinemalarda 7 Yeni Film Vizyona Girdi

(ANKARA)- Bu hafta sinemalarda farklı türlerde 7 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, " Sihirli Annem, Hepimiz Biriz", "Karate Kid: Efsane Dövüşçüler" yer alıyor. Ayrıca 2004 yapımı "Testere" filmi de yeniden gösterilecek.

İşte o filmler:

Sihirli Annem, Hepimiz Biriz

Periler aleminde ve Dünya'da her şey yolundadır; ta ki Dudu'nun kardeşi Gogo "Sihirsizler Evi"nden çıkana kadar. Elinden sihir güçleri alınınca büyük bir öfkeye kapılan Gogo, bütün perileri sihirisiz bırakmaya karar verir. Periler Alemi'ne yapılan bu ziyaret iki tarafta da büyük bir kaos yaratır. Periler ve faniler birlik olup bu sorunun üstesinden gelebilecek midir?

Tür: Fantastik

Yönetmen: Mustafa Kotan

Oyuncular: İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan

Karate Kid: Efsane Dövüşçüler

Pekin'deki evini terk edip annesiyle birlikte New York'a taşınmak zorunda kalan Li Fong, ortama uyum sağlamakta ve sınıf arkadaşlarıyla bağ kurmakta zorluk çeker. Karate yarışmasına katılmaya karar veren Li, sadece becerilerinin yeterli olmadığını fark eder. Li'nin kung fu öğretmeni Bay Han bu nedenle karate efsanesi Daniel LaRusso'dan destek ister. Birlikte Li'ye, iki ustanın farklı dövüş stillerini birleştirerek belirleyici bir dövüş sanatları karşılaşmasına nasıl hazırlanacağını gösterirler.

Tür: Komedi, Dram, Dövüş

Yönetmen : Jonathan Entwistle

Oyuncular: Ben Wang, Jackie Chan, Ralph Macchio

Fenike Planı

Eksantrik bir ailenin geleneksel şirketi gizemli bir casusluk olayına karışır. Ailenin reisi Zsa-Zsa Korda, birkaç uçak kazasından sağ kurtulur. Ancak bunların kaza olmadığı, hedefli saldırılar olduğu yönündeki kanıtlar ortaya çıkmaya başlar. Bu sırada aile içindeki gerginlikler artmaya devam eder. Zsa-Zsa'nın, inzivaya çekilen kızı Liesl'le ilişkisi özellikle kırılgandır. Ancak baba ve kızı birlikte riskli bir yolculuğa çıkarlar ve bu yolculuk sırasında çözülememiş birçok çatışma ortaya çıkar ve uzun yıllardır süregelen sadakatler sınanır.

Tür: Aksiyon, Komedi

Yönetmen: Wes Anderson

Oyuncular: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera

Son Ritüel

İki rahip, farklılıklarına rağmen, karanlık bir gücün ele geçirdiği genç bir kadına yardım etmek için birlikte çalışmak zorundadırlar. Birlikte, yalnızca kadının hayatının değil, aynı zamanda kendi ruhsal kurtuluşlarının da tehlikede olduğu bir dizi tehlikeli şeytan çıkarma ayinine girişirler.

Tür: Korku

Yönetmen: David Midell

Oyuncular: Al Pacino, Dan Stevens, Ashley Greene Khoury

Su Yüzü

Yetersizlik hissiyle baş etmeye çalışan Deniz, annesinin düğününe katılmak için yıllardır gitmediği memleketini ziyaret eder. Deniz, doğduğu küçük kasabaya gittiğinde, ardında bıraktığını düşündüğü karmaşık duygularla yüzleşmek zorunda kalır.

Tür: Dram

Yönetmen: Zeynep Köprülü

Oyuncular: Cemre Ebüzziya, Nazan Kesal, Yasemin Szawlowski

Three

Oğlunun davranışlarında birtakım tuhaflıklar fark eden genç bir anne, oğlunun cinler tarafından ele geçirildiğini düşünmeye başlar. Oğlunu kurtarmak için her şeyi göze alan kadın, beklenmedik bir adamdan yardım ister. Adam, yoğun bir ritüel aracılığıyla çocuğu kurtarmak için Batılı düşüncelerini bir kenara bırakmak zorundadır.

Tür: Dram, Korku, Gerilim

Yönetmen: Nayla Al Khaja

Oyuncular: Jefferson Hall, Faten Ahmed, Noura Alabed

D.O.Z.

Çocukluktan beri Zümrüt'e aşık olan Doğu'nun en büyük hayali artık evlenip, yaşadıkları semti terk etmektir. Ancak ekonomik sebepler onun hayallerinin önündeki en büyük engeldir. Doğu'nun yakın arkadaşı Gökhan, kısa yoldan para bulabilecekleri bir plan yapar. Ancak plan pek de onların düşündüğü gibi gitmez. Doğu, Gökhan ve Zümrüt'ün kardeşi Gökhan zengin olmayı planlarken kendilerini zorlu bir maceranın içerisinde bulur.

Tür: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Boğaç Aksoy, Mehmet Kahraman (II), Yağmur Ün

Yönetmen: Taner Bahadır