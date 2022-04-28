Sinemacıların Gezi Parkı Davası ile İlgili Açıklaması, 24 Saatte 3 Bin İmzacıya Ulaştı

Gezi Parkı Davası'nda verilen cezalara karşı sinemacıların, "Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz" açıklaması ile başlattığı imza çağrısı, 24 saatte 3 bin imzaya ulaştı.

Aralarında Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Yeşim Ustaoğlu, Emin Alper, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh, Pelin Esmer, Ferzan Özpetek, Berkun Oya, Onur Saylak, Fatih Akın, Özcan Alper, Hale Soygazi, Hazar Ergüçlü, Serra Yılmaz, Ahmet Mümtaz Taylan, Nazan Kesal, Mehmet Aslantuğ, Meltem Cumbul, Rutkay Aziz, Funda Eryiğit, Menderes Samancılar, Yüksel Aksu gibi isimlerin olduğu bir grup sinemacı, geçen pazartesi günü karara bağlanan Gezi Parkı Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi.

Yönetmenlerin, senaristlerin ve oyuncuların da aralarında olduğu 177 sinemacının ilk imzacı olup çağrı yapmasının ardından imzacı sayısı, kısa sürede 3 bini aştı.

"GEZİ'DE NEREDE DURUYORSAK BUGÜN YİNE ORADAYIZ"

Sinemacıların açık çağrı metninde şöyle denildi:

"Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız. Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Anayasal, barışçıl gösteri ve protesto hakkını kullanan vatandaşları şeytanlaştırmak, terörize etmek, cezalandırmak hiçbir erkin haddi de hakkı da olamaz.

"KORKMUYORUZ, SİNMİYORUZ"

Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız; susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!"