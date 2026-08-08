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Aynur Güven son yolculuğuna uğurlandı

Aynur Güven son yolculuğuna uğurlandı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in 93 yaşında vefat eden annesi Aynur Güven, Kocaeli Darıca'da toprağa verildi. Cenazeye vali, milletvekili ve sanat camiasından isimler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven'in 93 yaşında vefat eden annesi Aynur Güven'in cenazesi, Kocaeli'de defnedildi.

Aynur Güven'in cenazesi, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki Hacı Tahir Kavala Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Yeni Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile kültür ve sanat camiasından isimler katıldı.

Birol Güven, törende taziyeleri kabul etti.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Aynur Güven'in cenazesi, Darıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA
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