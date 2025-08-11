Sındırgı'daki Depremde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş Toprağa Verildi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonucu yıkılan bir binanın enkazında kurtarılan 81 yaşındaki Nihat Önbaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi İzmir'de düzenlenen törenle defnedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazından çıkarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 81 yaşındaki Nihat Önbaş'ın cenazesi, İzmir'de toprağa verildi.
Sındırgı ilçesindeki depremde hayatını kaybeden Önbaş için Bayraklı ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.
Törene Önbaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Önbaş'ın yeğeni oyuncu Eylül Tumbar, oyuncu Enes Koçak ve vatandaşlar katıldı.
Törende, oğlu Murat Önbaş taziyeleri kabul etti. Yakınları, Önbaş'ın tabutunun başında dua etti.
İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı tarafından kıldırılan namazın ardından Önbaş'ın cenazesi, Soğukkuyu Mezarlığına defnedildi.
İki çocuk babası Önbaş'ın, depreme eşi Hamide Önbaş ile birlikte mutfakta yemek yaparken yakalandığı öğrenildi.
Yaralanan eşinin tedavisinin ise Balıkesir Devlet Hastanesinde devam ettiği belirtildi.
Nihat Önbaş, dün saat 19.53'te Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde yıkılan 3 katlı binanın enkazında kalmış, arama kurtarma ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılmış ve sağlık görevlilerince kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.