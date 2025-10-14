Haberler

Sındırgı'da Elektrik Tesisatı Kaynaklı Yangın
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan elektrik tesisatı kaynaklı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı kırsal Yüreğil Mahallesi'nde Safiye Çırak'a ait evde, elektrik tesisatı kaynaklı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürlen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
