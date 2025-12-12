Sındırgı'da depremden etkilenen öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, deprem sonrası psikolojik olarak etkilenen ilkokul öğrencilerine destek sağlamak amacıyla Sındırgı Atatürk İlkokulunda moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul yönetimi, Okul Aile Birliği ve Kızılay Sındırgı Temsilciliği tarafından organize edilen etkinlikte öğrenciler çeşitli aktivitelerle bir araya geldi.

Programda çocukların sosyal etkileşimlerini artırmaya yönelik oyunlar, etkinlikler ve paylaşım çalışmaları yer aldı.

Türk Kızılayı Derneği gönüllüleri de etkinliğe katılarak öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.