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Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı

Balıkesir'de arazide çıkan yangın kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan arazi yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde arazide çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki arazide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarlar üzerine, bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya
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