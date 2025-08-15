Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bugün saat 12.06'da 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10,19 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 12.06'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
