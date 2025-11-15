Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 11.46'da merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Daha önce afet bölgesi ilan edilen Sındırgı'daki deprem yerin 12,11 kilometre derinliğinde meydana geldi.

AFAD tarafından yapılan paylaşım;

TÜRKİYE TARİHİNDE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki yoğun sismik hareketliliğe ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 ayda bölgede 18 bine yakın sarsıntı kaydedildiğini, bunların ikisinin 6,1, yaklaşık 80'inin ise 4'ün üzerinde olduğunu belirten Özmen, "Türkiye tarihinde görülmemiş düzeyde, görülmemiş sayıda 'deprem fırtınası' diye isimlendirdiğimiz bir deprem aktivitesiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

"OLAĞANÜSTÜ TEDBİRLER ALINMALIDIR"

AFAD'ın kısa süre önce bölgeyi "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan ettiğini anımsatan Özmen, bunun yeterli görülmemesi durumunda "afete maruz bölge" veya "olağanüstü hal" gibi uygulamaların değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Sındırgı'da yaşayanlar üç aydır sürekli depremle yatıp kalkıyor. Bu bir olağanüstü süreçtir, olağanüstü tedbirler alınmalıdır" diyen Özmen, geçici barınma alanlarının genişletilmesi, isteyenlerin başka bölgelere taşınmasına kolaylık sağlanması, eğitimin ve sağlık hizmetlerinin özel düzenlemelerle kesintisiz yürütülmesi gerektiğini vurguladı.