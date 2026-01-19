Haberler

Çin'in hasar gören personel taşıyıcı mekiği Dünya'ya insansız döndü

Güncelleme:
Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu'nda yaşanan uzay enkazı olayının ardından hasar gören Şıncou-20 mekiği, insansız olarak Dünya'ya döndü. Taykonotların dönüş seferi ertelendi.

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'nda uzay enkazı nedeniyle hasar gören Şıncou-20 personel mekiğinin, Dünya'ya insansız döndüğü bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, mekik, Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Dongfıng sahasına indi.

Şıncou-20 görevi kapsamında 24 Nisan 2025'te 3 kişilik taykonot ekibini uzay istasyonuna taşıyan mekiğinin camında uzay enkazı parçasının çarpması sonucu oluştuğu tahmin edilen küçük bir çatlak tespit edilmişti.

Taykonotların 5 Kasım 2025'te planlanan dönüş seferi, hasarın yol açabileceği riskler göz önüne alınarak ertelenmişti. Taykonotlar, daha sonra, görevi devrettikleri ekibi getiren Şıncou-21 mekiği ile Dünya'ya dönmüştü.

Yeni göreve başlayan Şıncou-21 ekibini geri getirmek üzere ise sonraki uzay görevi için hazırlanan Şıncou-22 mekiği istasyona gönderilmişti.

Tiengong Uzay İstasyonu'nda 3 kişilik taykonot ekibi, 6 ay süren seferlerle dönüşümlü görev alıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
