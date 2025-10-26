Sincan Uygur Özerk Bölgesi İçin Protesto Düzenlendi

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını Fatih Saraçhane Parkı'nda protesto etti.

Gruptakiler, ellerinde Türkiye ile Sincan Uygur Özerk Bölgesine ait bayraklarla Çin aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte hayatını kaybeden kişiler için dua edildi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Türklere soykırım uygulandığını söyledi.

"Eğitim merkezi" adı verilen toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin tutulduğunu belirten Mican, "Doğu Türkistanlılar, acılar içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Biz onlara dua ediyoruz. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası hukukçuları ve sivil toplum örgütlerini harekete geçirmemiz lazım." diye konuştu.