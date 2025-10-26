Haberler

Sincan Uygur Özerk Bölgesi İçin Protesto Düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki politikalarını protesto etti. Etkinlikte, soykırım uygulandığı iddiasıyla ses yükseltildi ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını Fatih Saraçhane Parkı'nda protesto etti.

Gruptakiler, ellerinde Türkiye ile Sincan Uygur Özerk Bölgesine ait bayraklarla Çin aleyhine slogan attı.

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu etkinlikte hayatını kaybeden kişiler için dua edildi.

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşad Mican, yaptığı açıklamada, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Türklere soykırım uygulandığını söyledi.

"Eğitim merkezi" adı verilen toplama kamplarında yaklaşık 3 milyon kişinin tutulduğunu belirten Mican, "Doğu Türkistanlılar, acılar içerisinde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor. Biz onlara dua ediyoruz. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Burada yaşayan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uluslararası hukukçuları ve sivil toplum örgütlerini harekete geçirmemiz lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
20 yıllık hayal gerçek oldu! Köylüler Ermenistan sınırına Türk bayrağı dikti

Bir köyün 20 yıllık hayali gerçek oldu! Komşu ülkeden bile görünüyor
Özgür Özel'den İmamoğlu kararı! Apar topar Türkiye'ye dönüyor

Gelen haber sonrası apar topar Türkiye'ye dönüyor
Türkiye'den çekilen PKK tarihi kararı böyle duyurdu

PKK tarihi adımı bu videoyla duyurdu! Silahlarıyla geldiler
Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu

Nilay'ı sokak ortasında 15 kurşunla katletti! Görüntüler kan dondurdu
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Gazeteci Faik Çetiner son yolculuğuna uğurlandı

Duayen gazeteci son yolculuğuna uğurlandı
Savcılara mülke el koyma yetkisi mi verildi? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

Savcılarla ilgili iddia infial yarattı! Beklenen açıklama geldi
45 dakika 9 kişi oynayan Bandırma rakibine geçit vermedi

45 dakika 9 kişi oynadılar, rakiplerine geçit vermediler
Çocuklarını görmek için gitti, satırlı saldırıya uğradı

Eşinin sevgilisi tarafından satırla öldürüldü
5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı

5 maçtır kazanamayan RAMS Başakşehir, Antalyaspor'a patladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.