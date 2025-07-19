Sincan Gastro Fest Başladı: Lezzetler Şehri Sincan'da Buluştu

Sincan Gastro Fest Başladı: Lezzetler Şehri Sincan'da Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi tarafından organize edilen gastronomi festivalinde atölye çalışmaları, söyleşiler ve yarışmalar ile farklı lezzetler bir araya geliyor. Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Gastronomi alanında farklı lezzetlerin sergilendiği Sincan Gastro Fest başladı.

Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen gastronomi festivalinde, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar düzenleniyor.

Gün boyu sınırsız ikramların yapıldığı festival yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin bir polis memuru gözaltına alındı

Ayşe Tokyaz cinayetinde yeni gelişme! Polis memuru gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süveyda'da ateşkese uyan yok! Bölgeden gelen görüntüler vahim

Süveyda'da ateşkese uyan yok! Bölgeden gelen görüntüler vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.