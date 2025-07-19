Sincan Gastro Fest Başladı: Lezzetler Şehri Sincan'da Buluştu
Sincan Belediyesi tarafından organize edilen gastronomi festivalinde atölye çalışmaları, söyleşiler ve yarışmalar ile farklı lezzetler bir araya geliyor. Festival, yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.
Gastronomi alanında farklı lezzetlerin sergilendiği Sincan Gastro Fest başladı.
Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen gastronomi festivalinde, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar düzenleniyor.
Gün boyu sınırsız ikramların yapıldığı festival yarın düzenlenecek etkinliklerle sona erecek.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel