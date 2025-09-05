Sincan'da Yürüyen Merdivenler Kasıtlı Olarak Durduruluyor

ANKARA'nın Sincan ilçesinde bazı kişilerin alt geçitteki yürüyen merdiveni acil durdurma butonuna basarak, devre dışı bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte metro hatları ile alt ve üst geçitlerde kullanılan yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarına yönelik arıza ihbarları Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından inceleniyor. Son olarak dün Sincan Lale Altgeçidi'nde yapılan incelemede, bir kişinin kasıtlı olarak acil durdurma butonunu kullandığı tespit edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, söz konusu kişinin etrafını kontrol ettikten sonra butona basarak yürüyen merdiveni devre dışı bıraktığı ardından hızla uzaklaştığı görülüyor. Başka güvenlik kamerası kayıtlarında da benzer şekilde farklı kişilerin aynı yöntemi kullanarak yürüyen merdivenleri durdurduğu belirlendi.

Haber: ANKARA,