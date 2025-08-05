Sincan'da Yıkılma Riski Taşıyan Bina Tahliye Edildi

Sincan'da Yıkılma Riski Taşıyan Bina Tahliye Edildi
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Ankara'nın Sincan ilçesinde, zemin kat kolonlarındaki çatlak nedeniyle yıkılma riski taşıdığı belirlenen 8 katlı bina tahliye edildi. Yetkililer, bina sakinlerini güvenli bir şekilde tahliye ederken, bina mühürlendi ve incelemelere başlandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir bina, yıkılma riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.

Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi'nde 18 daire bulunan 8 katlı binanın zemin kat kolonlarında çatlama meydana geldiğini fark eden apartman sakinleri, yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak koordineli olarak bina sakinlerini tahliye etti.

AFAD, İtfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ön incelemenin ardından 8 katlı bina mühürlendi.

Binadan karot numunesi alınarak inceleme yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
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