Sincan'da Yavru Kedilere Şiddet Uygulayan Şahıs Gözaltına Alındı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde sahiplenme bahanesiyle evine aldığı yavru kedilere şiddet uygulayıp, bacaklarını kırdığı iddia edilen Murat T. (40), gözaltına alındı. Şeker hastalığı nedeniyle engelli raporu bulunan Murat T., ifadesinin ardından 4 bin 554 TL ceza uygulanarak serbest bırakıldı.

Sincan'da Osmanlı Mahallesi'nde oturan Murat T.'nin, evinin çevresinde gönüllülerin beslediği yavru kedileri, hayvansever olduğunu söyleyip, sahiplenme bahanesiyle evine alarak şiddet uyguladığı iddia edildi. Yavru kedilerin bacaklarını kırıp, daha sonra bezle saran Murat T.'yi, ev arkadaşı Ramazan K., Haydi mobil uygulaması üzerinden şikayet etti. Ramazan K., Murat T. kedilere şiddet uygularken gizlice cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntüleri de polis ve hayvanseverlerle paylaştı. Hayvanseverlerin sosyal medyada da paylaştığı görüntüler büyük tepki çekti. Görüntüde Murat T.'nin, kedilere eliyle vurduğu, kedilerin kırılan bacaklarının sargılı olduğu görüldü.

Hayvanseverler Murat T.'nin evinin önünde toplanırken, polis de evde arama yaptı. Aramada şiddet uygulanan 1 yavru kedi bulundu. Bacakları sargılı olan yavru kedi klinikte veteriner hekimin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Daha önce de şiddet uyguladığı kedilerin ölümüne neden olduğu ileri sürülen Murat T. gözaltına alındı. Şeker hastalığı nedeniyle engelli raporu bulunduğu tespit edilen Murat T., ifadesinin ardından 4 bin 554 TL ceza uygulanarak, serbest bırakıldı.

'HAYVANLARIN KAFALARINA VE BACAKLARINA VURUYOR'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, olayı öğrendikten sonra adrese gittiğini belirterek, "Kendisi kapıyı açtı; evde hayvan olup olmadığını sorduk. Önce 'yok' dedi. Sonra ev arkadaşlarından biri kediyi getirdi. Kedinin durumu çok çok kötüydü, ölmek üzereydi. Bize ulaşan ihbardaki görüntülerde 7-8 tane bacakları kırılmış ve sopalarla sarılmış kedileri gördük. O kedilerin nerede olduğunu sorduk. Bilmediğini, öyle bir şey olmadığını iddia etti. Emniyet güçlerinin gelmesiyle birlikte kediyi bir kliniğe yetiştirdik; ama kedinin durumu şiddete ve travmaya bağlı olarak çok kötüydü. Kliniğe girdikten çok kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. İnsanların sosyal medyada verdiği kedi sahiplendirme ilanlarına geri dönüş yaparak kedileri evine getiriyormuş. Sokaktaki kedileri de evine getiriyormuş. Sonra onları katlediyormuş. Hayvanların kafalarına ve bacaklarına el darbeleriyle kırılana kadar vuruyor" dedi.

'ENGELLİ RAPORU GÖSTERMİŞ'

Danacıoğlu, şüphelinin karakolda engelli raporu gösterdiğini söyleyerek, "5199 sayılı kanunda 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezası veriliyor. Çoğu zaman bu hapis cezasının yatarı olmuyor. Bu şahıs karakolda engelli olduğunu ifade etti. Akıl sağlığının yerinde olmadığını ve rapor istediğini belirtti. Aldığımız son bilgiye göre serbest bırakıldığını öğrendik. Bu kamu davasına döndü. Kanunlarımızda bu olayları göz önünde bulundurarak düzenleme getirilirse, insanlarımızın da hayatı garanti altına alınmış olur" diye konuştu.

Yaralı kediye müdahale eden veteriner Semih Efedayı da "Acil müdahalede kedide travma ve darp bulguları net bir şekilde mevcuttu. Acil bir şekilde yoğun bakıma alındı. Çok uzun sürmeden de kediyi kaybettik" dedi.