Sincan'da Kavga: Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralı

ANKARA'nın Sincan ilçesinde bir iş yerinde çıkan kavga sonucunda tabancayla vurulan Davut Çaçan hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Sincan ilçesi Fatih Mahallesi'nde bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde Davut Çaçan, Y.Z. ve O.Ü. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile O.Ü., belinden çıkardığı tabanca ile Davut Çaçan ve Y.Z.'yi vurduktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Davut Çaçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Y.Z. ise ambulans ile Sincan Araştırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren Y.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli O.Ü. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.