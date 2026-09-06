Haberler

Polisler KPSS'ye geç kalan adaylara tam zamanında yetişti

Polisler KPSS'ye geç kalan adaylara tam zamanında yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, farklı illerde KPSS'ye geç kalan adayların polis ekiplerince motosiklet ve ekip araçlarıyla sınav merkezlerine ulaştırıldığı anları paylaştı. Bakan, sınava yetişmek için zamanla yarışan gençlere yardım eden polislere teşekkür ederek tüm adaylara başarılar diledi.

İÇŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, farklı illerde Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) geç kalan adayları, polis ekiplerinin motosikletle sınav yerlerine taşıdığı anları paylaştı.

Bakan Çiftçi, sanal medya hesabından 'Polisimizden tam zamanında müdahale' notuyla yaptığı paylaşımda, "Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah emeklerini zayi etmesin" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu

Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir dönem Beşiktaş'taydı! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son verdi

Çok tanıdık! Bayern Münih'in 60 maçlık serisine son veren biri var
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
Barcelona'nın acıması yok! Rakibi perişan ettiler

Hiç acımaları yok! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Filenin Sultanları’nın şampiyonluğu Türkiye’yi ayağa kaldırdı! İşte yurttan zafer görüntüleri

Şampiyonluk Türkiye’ye yakıştı! Sultanların zaferi sokaklara taştı
Yeni gelin düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu

Düğünün ertesi günü kaynanasından gelen mesajla şoke oldu
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi