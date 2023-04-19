Sinan Oğan'dan Erdoğan'ın "Kamuda mülakatı kaldıracağım" vaadine tepki: Aklımızla dalga geçiyor

Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sina Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağına yönelik vaadine tepki gösterdi. Erdoğan'ın sanki iktidara yeni geleceğini söyleyen Oğan, "Mülakatı kaldıracağım diyor. Aklımızla dalga geçiyor. 20 senedir mülakatı kaldırmak için kim engel oldu sana." ifadelerini kullandı.

Ata İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız" vaadini eleştirdi.

Oğan'ın açıklamaları şöyle:

"Muhalefete muhalefet yapmayı doğru bulan birisi değilim. Muhalefetin duruşunu eleştirebilirim. Terörle arasına mesafe koymuyorsa eleştiririm. Temel eleştirim icraatı yanlış yapanıdır. Siyasetin doğasında, mantığında iktidar eleştirilir.

"ERDOĞAN SANKİ İKTİDARA YENİ GELECEK"

20 senedir ülkemizi yöneten, bu hale getiren muhalefet değil. Sayın Erdoğan'ı dinleyince sanki yeni iktidara gelecek. Mülakatı kaldıracağım diyor. Aklımızla dalga geçiyor. 20 senedir mülakatı kaldırmak için kim engel oldu sana.

"LİYAKATI NASIL SAĞLAYACAKSINIZ?"

FETÖ soruları çalarken neredeydiniz? Mülakatı kaldırdınız diyelim, liyakatı nasıl sağlayacaksınız? Yazılı soruları liyakatsızlar hazırladığında ne yapacaksınız? Deprem bölgesinde AFAD ve Kızılay'da liyakatsızlığı gördüm. AFAD ve Kızılay'a devlet ey koymalıdır. 1,5 dakikada bu ülke depremde 50 binden fazla can verdi. Yarın Allah korusun İstanbul'da bir şey olsa bu AFAD, Kızılay sınıfta kaldı. Bu iktidar neden ders almıyor? 13 milyon göçmen var."