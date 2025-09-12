Haberler

Sinan Burhan'dan dikkat çeken LGBT iddiası

Sinan Burhan'dan dikkat çeken LGBT iddiası
Gazeteci Sinan Burhan, bazı sivil toplum kuruluşları ve gazeteci örgütlerinin Avrupa'dan fon alıp LGBT hareketi ve benzeri akımların desteklenmesi amacıyla kullanıldığını belirterek bunun milli birlik ve bütünlüğü tehdit ettiğini söyledi.

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve gazeteci örgütlerinin Avrupa'dan fon alarak Türkiye'de toplumsal yapı üzerinde etkili olmaya çalıştığını öne sürdü. Burhan, bu fonların önemli bir bölümünün LGBT hareketi ve benzeri akımların desteklenmesi amacıyla kullanıldığını belirtti.

"MİLLİ BİRLİĞİMİZ İÇİN TEHDİT"

Burhan, söz konusu fonların sadece kültürel bir mesele olmadığını, aynı zamanda milli birlik ve bütünlük açısından da ciddi bir tehdit barındırdığını vurguladı. Açıklamasında, "Tehdit sadece silahla değil; fikir, medya ve sosyal alanlar üzerinden de gelebilir" ifadelerine yer verdi.

"FARKINDALIĞIMIZI ARTTIRMAMIZ ŞARTTIR"

Sinan Burhan, "Devletimizin ve milletimizin bu konuda daha dikkatli olması, toplumsal farkındalığımızı artırmamız şarttır" ifadesini kullandı ve paylaşımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ı etiketledi.

Kaynak: Haberler.com / Güncel
