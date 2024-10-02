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Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
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Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Sinan Ateş suikastı davasında gergin anlar yaşandı. Duruşma başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "Sen haysiyetsizsin, kahpe seni" diyen tutuklu sanık Suat Kurt jandarma ekiplerince duruşma salonundan çıkarıldı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

22 SANIĞIN YARGILANDIĞI DAVA DEVAM EDİYOR

Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Bugünkü duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

JANDARMA GÖRÜŞMEYE İZİN VERMEDİ

Duruşma başlamadan önce tutuklu sanıklardan Suat Kurt'un avukatı müvekkiliyle görüşmek istedi. Jandarma ekipleri görüşmeye izin vermeyerek, "Mahkeme heyetinden izin almanız gerekir" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E AĞIR HAKARETLER

Bunun üzerine Kurt, CHP Genel Başkanı Özel'e yönelik, küfür ve hakaretlerde bulunarak "Özgür Özel sen haysiyetsizsin, kahpe seni" ifadelerini kullandı. Jandarma ekipleri Kurt'u duruşma salonundan çıkardı.

Mahkeme heyeti geldikten sonra Kurt'un avukatı heyetten görüşme talebinde bulundu ve görüşmeye izin verildi. Duruşma sanık avukatlarının savunması ile devam ediyor.

Kaynak: ANKA / Güncel

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Yorumlar (6)

Firat Tas:

Kimse kusura bakmasın mhp de şeref olsa bu cinayeti aydınlatır içinde değilse şayet

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dehide:

Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bunu da mahkemeden kovmuşlar.

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SMMM:

Sizden ala haysiyetsiz var mı acaba

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SMMM:

AKP İKTİDARI SIRF SEÇİM ORTAGI OLDUGU İÇİN İÇİN MHP NİN ÜZERİNE GİTMİYOR YOKSA VARYA ÇOK SU AKITIRLARDI BU KÖPRÜNÜN ALTINDAN SİNAN ATEŞ OLAYI İÇİN

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Sebahattin Yakar:

bu mhp kadar zararlı bir parti.yok

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