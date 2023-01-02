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Sinan Ateş'in suikast öncesi son sözleri ortaya çıktı: Benim kalemimi kırmışlar

Güncel Haberler

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikasttan birkaç gün önce geldiği İstanbul'da yakın çevresine "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler" dediği iddia edildi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken, olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltına alındı.

Sinan Ateş'in ölümü sonrası aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bulunduğu çok sayıda siyasi isim taziye mesajı yayınlarken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'ndan cinayete ilişkin herhangi bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.

Öte yandan Sinan Ateş ile ilgili bugün ortaya atılan bir iddia ise büyük ses getirecek cinsten. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Ateş'in yakın çevresine "Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler" dediğini öne sürdü.

Altaylı şu ifadeleri kullandı; "Sinan Ateş'in sokak ortasında öldürülmesine pek şaşıran yok. Hatta 'Kendisi de şaşırmamıştır' diyor Sinan Ateş'i tanıyanlar. 'FETÖ iftirası ile lekelenmeye çalışıldığı günlerden bu yana kendisine yönelik bir hamle bekliyordu' diyorlar. Birkaç gün önce geldiği İstanbul'da dostlarıyla buluşmuş. O buluşmada söylediği sözler ilginç. 'Benim kalemimi kırmışlar. Haberi geldi. Her an bir şey yapabilirler' demiş.

Tanıyanlar "Bu işle kimin görevlendirildiğini bile biliyordu ama umursamıyordu" diye anlatıyorlar. Ve Sinan Ateş'in siyasi çevresinde bu işi kimin yaptığına, kimin yaptırdığına ilişkin hiçbir bilgi eksiği yok. Herkes her şeyi biliyor. Ve herkes susmuş bekliyor."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Fatih Altaylı Sinan Ateş Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

müslüman ölen herkese Allah rahmet etsin. ama bu beyefendiyi ölmeden önce de tanımazdım. fazla gündemde kaldı gibi. toplumun yüzde 5 inin bile tanımadığı ve vefatı yüzde birini bile gündeminde değil bence.

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