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Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun

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Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili 145 sayfalık bir iddianame hazırlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye tepki gösteren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Yazıklar olsun, eninde sonunda hesap verecekler" dedi. Öte yandan iddianamede Ateş'in ifadelerine de yer verilmediği ortaya çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan 145 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı.

BİLGİLERİ KOMİSERDEN ALMIŞ

İddianamede cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş'ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal'dan Sinan Ateş'in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci'ye verdiği belirtildi.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun

AYŞE ATEŞ: YAZIKLAR OLSUN

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, iddianame sonrası açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş şunları söyledi; "Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net. Ne diyeyim, yazıklar olsun. Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için."

İDDİANAMEDE AYŞE ATEŞ'İN İFADELERİ YER ALMADI

Ayrıca, Ayşe Ateş'in ifadesine iddianamede yer verilmedi. Bu duruma tepki gösteren Ayşe Ateş, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok. İfademin tam metnini ilerde paylaşacağım. Bir ifade ancak bu kadar basitleştirilebilir, adeta aklımızla alay ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Sinan Ateş Ayşe Ateş Kurban Ankara Güncel Haberler

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