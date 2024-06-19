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Ayşe Ateş, kendisini tehdit eden avukatı içişleri ve adalet bakanlarına şikayet etti: Geleni görmüyor musunuz?

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Ankara'da uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, avukat Burak Bekiroğlu'nun sosyal medyadan tehditlerine maruz kaldı. Ateş, "Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık!" diyerek İçişleri ve Adalet bakanlarına "Geleni görmüyor musunuz? Bunlar ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korkuyor. Yazdıklarını ihbar kabul edin." sözleriyle çağrıda bulundu.

Ayşe Ateş, kendisini sosyal medya üzerinden tehdit eden ve sonrasında paylaşımlarını silen Burak Bekiroğlu'na "Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinin aydınlatılması için siyasi partilerin genel başkanlarını ziyaret eden Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından ölüm tehditleri aldığını duyurdu. Burak Bekiroğlu tarafından hedef gösterildiğini belirten Ateş, "Burak Bekiroğlu isimli şahıs kamuoyuna, Ankara'nın göbeğinde güpegündüz işlenen bu menfur cinayetin emrini kimlerin verdiğini isim isim sayıyor. Beni hedef göstererek tehdit içerikli açıklamalarda bulunuyor. Neden bu paylaşımları ihbar kabul edilip ifadeye çağrılmıyor, neden elindeki bilgi ve belgeler istenmiyor, tanık statüsünde dinlenmiyor? Her an öldürülme tedirginliğiyle yaşamaktan bıktık!" ifadelerini kullanmıştı.

"YAZDIKLARINI İHBAR KABUL EDİN" ÇAĞRISI

Ayşe Ateş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Geleni görmüyor musunuz? Bunlar ne güvenlik güçlerinden ne de adaletten korkuyor. Yazdıklarını ihbar kabul edin. Çağırın, dinleyin, iddialarının ispatını isteyin. Eğer elinde benimle, Sinan'la, bu suikastla alakalı ortaya attığı iddialara ilişkin en ufak bir kanıt varsa ortaya koysun. Yoksa da hukuken gereği neyse o yapılsın" diye de seslenmişti.

Ayşe Ateş'ten kendisini tehdit eden avukata cevap: Kimi nereye gömeceğini savcılara anlatırsın

"SİLDİĞİN PAYLAŞIMLARIN HESABINI VERECEKSİN"

Burak Bekiroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımları silmesi üzerine Ayşe Ateş, Bekiroğlu'nun paylaşımlarının ekran görüntüsünü paylaşarak, "Bugüne kadar bu memleketin adalet arayan kadınlarını hor gördüğünüz, aşağıladığınız, tehdit ettiğiniz, sindirdiğiniz yeter! Size boyun eğmeyeceğim! Burak Bekiroğlu, olaydan yeni haberdar olan vatandaşlarımıza karşı "Ben ne dedim ki Ayşe Ateş benimle ilgili paylaşım yaptı?" fotoğrafı vermek için sildiğin bu paylaşımların hesabını yargı önünde vereceksin. Paylaşım silerek yargıdan kurtulmak yok. Bu saatten sonra kimi nereye gömeceğini bu ülkenin şerefli savcılarına anlatırsın." notunu düştü.

Kaynak: ANKA / Güncel

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