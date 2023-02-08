Sinan Ateş'in cinayet şüphelisi tutuklandı (2)
Güncel Haberler
'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLAMASinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza...
'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLAMA
Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özyağcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel