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Sinan Ateş'in cinayet şüphelisi tutuklandı (2)

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Sinan Ateş'in cinayet şüphelisi tutuklandı (2)

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLAMASinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza...

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN TUTUKLAMA

Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Özyağcı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sinan Ateş Cumhuriyet Güncel Haberler

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