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Sinan Ateş'in Ailesi, Sosyal Medya Kullanıcısına Suç Duyurusunda Bulundu

Sinan Ateş'in Ailesi, Sosyal Medya Kullanıcısına Suç Duyurusunda Bulundu
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Sinan Ateş'in kardeşleri ve annesi, sosyal medyada kendilerine hakaret eden 'Fakülte Reisi' adlı kullanıcı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Açıklamalarında sinir krizi geçiren anne Saniye Ateş, oğlunun kaybından duyduğu acıyı ifade etti ve kendilerine yönelik hakaretlerin sona ermesini talep etti.

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Sinan Ateş'in kardeşleri Selma Ateş Kazanç, Sevda Ateş ve anneleri Saniye Ateş, sosyal medya üzerinden Saniye Ateş'e ve Sinan Ateş'e küfür eden "Fakülte Reisi" adlı sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya, Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, 5 sanığa 2-18 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 10 sanık hakkında ise beraat kararı çıkmıştı.

Kararın ardından Sincan Cezaevi Kampüsü önünde Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve avukatları basın açıklaması yapmış, Anne Saniye Ateş, "Bu davadan ve sonuçtan memnun değilim. Giden geri gelmiyor, bir oğul verdim, eş verdim. Gölbaşı Ülkü Ocakları'ndan olduğu söylenen kişi geldi kızıma saldırdı. Devlet Bahçeli gurur duysun. Ben oğul teslim ettim onlara, tabutla gönderdiler bana. Ateş ailesinin hepsini mi öldürmek istiyorlar? Buradayım korkmuyorum. Benim oğlum ne yaptı, benim oğlum 'emredersin' demekten başka ne yaptı?"şeklinde konuşmuştu.

Söz konusu açıklamanın videosunu paylaşan "Fakülte Reisi" isimli sosyal medya kullanıcısının anne Saniye Ateş ve Sinan Ateş'e hakaret etmesi üzerine Sinan Ateş'in kardeşleri Selma Ateş Kazanç, Sevda Ateş ve anne Saniye Ateş, paylaşımı yapan kişi/kişiler hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kamu davası açılması talep edildi

Suç duyurusunda, "Şüpheli şahıs suikasta kurban giden Doç. Dr. Sinan Ateş ile ilgili olarak sarf etmiş olduğu bu sözler, hem şuan hayatta olmayan Doç. Dr. Sinan Ateş'in manevi hatırasını karalama ve hakaret etme, hem de gözünün yaşı dinmeyen anne Saniye Ateş'i hedefe alarak hakarette bulunmak saiki ile söylenmiştir. Şüpheli bu paylaşımlarından pişman olmak bir yana dursun, kendisine ait "X" sosyal medya hesabı üzerinden sistematik olarak hakaret içerikli söylemlerini uzun süredir sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı. Suç duyurusunda, soruşturma açılarak şüphelinin ya da şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek hakaret suçundan cezalandırılması ve kamu davası açılması talep edildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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