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Sinan Ateş'in Ablasına Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, ablası Selma Ateş Kazanç'a ve yanındakilere saldıran şüpheli tutuklandı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın celse arasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ve yanındakilere saldıran şüpheli tutuklandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yargılanma sırasında verilen arada, kurum ana girişi nizamiyesi karşısında bulunan kafeteryada Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç ile yanındakiler S.A.Y., M.K. ve B.G.'ye yönelik yaralama olayı yaşandığı hatırlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüpheli M.C.K'nin, ifade işlemleri sonrası sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Sinan Ateş'in Ablasına Saldırı: Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: AA / Cemil Murat Budak - Güncel

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