Sinan Ateş Davasında Mahkeme Kararları Onandı

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Özel Kalem Müdürü ve yardımcısı Emre Yüksel ve eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş ile iki özel harekat polisinin arasında bulunduğu 10 sanığa verilen mahkumiyet kararlarını onadı.

Ankara Çukurambar'da, 30 Aralık 2022'de silahlı saldırıya uğrayan eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davada, istinaf süreci de tamamlandı.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, davada, sanık tetikçi Eray Özyağcı, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya, cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Tetikçiyi Ankara'ya getiren Özel Harekat Polisi Aşkın Mert Gelenbey, polis memuru Murat Can Çolak ve Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'e 18'er yıl, sanık Mustafa Uzunlar'a 15 yıl hapis cezası verilmiş, sanıklardan Alper Atay, "suçluyu kayırma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer 10 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Yerel Mahkeme, 2 sanığın dosyasını ise ayırmıştı.

İstinaf mahkemesi cezalar onadı, tahliye taleplerini reddetti...

Cumhuriyet Savcısı ve taraf avukatlarının, verilen cezalara yönelik yaptığı itirazları değerlendiren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararlarını hukuka uygun buldu.

Daire, sanık Eray Özyağcı hakkında, maktulü tasarlayarak kasten öldürme, katılan mağdur Selman Bozkurt'u kasten öldürmeye teşebbüs ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, sanıklar Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında, maktulü tasarlayarak kasten öldürme ve Selman Bozkurt'u öldürmeye teşebbüse iştirak, sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkında, maktulü tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme; sanıklar Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak ve Emre Yüksel hakkında, maktulü tasarlayarak kasten öldürmeye yardım;

sanık Alper Atay hakkında ise suçluyu kayırma suçlarından kurulan hükümlerde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire, Cumhuriyet Savcısı ile birlikte sanıklar ve müşteki vekillerinin istinaf başvurularında ileri sürdükleri gerekçeleri yerinde görmeyerek, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca başvuruların esastan reddine ve kararların onanmasına karar verdi.

Ayrıca sanıklar Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, Aşkın Mert Gelenbey, Murat Can Çolak, Mustafa Uzunlar, Vedat Balkaya ve Suat Kurt hakkında yapılan tahliye talepleri de reddedildi. Mahkeme, suçların CMK'nın 100/3. maddesinde sayılan katalog suçlardan olması, sanıklar hakkında kaçma şüphesi bulunması ve adli kontrolün yetersiz kalacağı kanaatiyle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.