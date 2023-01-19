Sinan Ateş davasına bakan savcı değişti mi? Cumhuriyet Başsavcılığından tartışma yaratan iddiaya yanıt

Ankara'da suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının değiştirildiği iddiası kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan iddiayı yalanlayarak "Mevcut Cumhuriyet Savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki savcının soruşturmayı yürütmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın göbeğinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken yaşanan olay Türkiye gündeminden bir saniye olsun düşmüyor.

SAVCININ DEĞİŞTİRİLDİĞİ İDDİASINA YANIT GELDİ

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Ülkü Ocakları'nın sessiz kalmakla suçlandığı cinayetle ilgili ortaya atılan bir iddia ise kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Ateş cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmanın savcısının değiştirildiğine dair iddialar yer alırken, söz konusu haberlere yanıt bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

"SORUŞTURMAYI İKİ SAVCININ YÜRÜTMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR"

Tartışma yaratan iddianın yalanlandığı yazılı açıklamada, "Mevcut Cumhuriyet Savcısına ilaveten bir savcı daha görevlendirilerek iki savcının soruşturmayı yürütmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

TUTUKLU SAYISI 13 OLDU

Sinan Ateş'in geçen 30 Aralık Cuma günü Ankara'nın en merkezi yerlerinden Çukurambar'da silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bugüne kadar aralarında tetikçiyi taşıyan motosikleti kullanan Vedat Balkaya ile MHP İl Yönetimi listesinden çıkarılan Ufuk Köktürk'ün de bulunduğu 13 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında "firari tetikçi Eray Özyağcı'yı İstanbul'dan bir transporter araçla Ankara'ya getirdikleri" ortaya çıkan iki Özel Harekât polisi de yer almıştı.