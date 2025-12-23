Haberler

Sinan Ateş cinayeti davasında Yargıtay Başsavcılığı'ndan onama talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti ile ilgili davada, ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen sanıkların cezalarının onanmasını talep etti.

ANKARA'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in 30 Aralık 2022'de Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğnamesini tamamladı. Başsavcılık, 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını talep etti.

Ankara'da 30 Aralık 2022'de silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin verdiği kararlara ilişkin tebliğnamesini hazırladı. Tebliğnamede, Sinan Ateş'i tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan sanıklar Eray Özyağcı, Vedat Balkaya ve Suat Kurt ile azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş hakkındaki hükümlerin hukuka uygun olduğu belirtildi. Başsavcılık ayrıca, sanıklar Emre Yüksel, Mustafa Uzunlar, Aşkın Mert Gelenbey ve Murat Can Çolak hakkında 'Tasarlayarak öldürmeye yardım' suçundan verilen hapis cezalarının da yerinde olduğunu değerlendirerek, bu hükümlerin onanmasını istedi.

Tebliğnamede, bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararlarına yönelik temyiz itirazlarının da değerlendirildiği belirtilerek, Bölge Adliye Mahkemesi kararlarında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı ifade edildi. Bu kapsamda, beraat hükümlerinin de onanması talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık müdafileri ile katılan vekillerinin ileri sürdüğü delil değerlendirmesi, suç vasfı, eksik inceleme ve usule aykırılık iddialarını yerinde görmeyerek, yerel mahkeme kararlarının dosya kapsamına, delillere ve hukuka uygun olduğunu kaydetti. Tebliğnamede, tüm temyiz itirazlarının reddiyle birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nin kararlarının onanması talep edildi. Dosya, son karar verilmek üzere Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

