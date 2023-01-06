Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanan MHP'li ismin ifadesi ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayeti kapsamında tutuklanan 10 kişiden biri olan MHP'li Ufuk Köktürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını belirten Köktürk, cinayetten 1 gün önce Çep'in kendisini arayarak para istediğini söyledi.

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık'ta, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı. Cinayetle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2'si özel harekat polisi olmak üzere 10 kişi tutuklandı. Cinayetin azmettiricisi olduğu söylenen "Dodo" lakaplı Doğukan Çep'te dün kaldığı otelde yakalandı.

MHP'Lİ İSİM DE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk de bulunuyor. Olay sonrası Köktürk'ün adı MHP İstanbul İl Başkanlığının internet sitesindeki yönetim kurulu listesinden kaldırıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler olayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, Köktürk'ün ifadesi ortaya çıktı. Oda TV'de yer alan habere göre, Köktürk, suikastın azmettiricisi şüphesiyle yakalanan Doğukan Çep ile 2013 yılında Maltepe Cezaevinde aynı koğuşta tanıştıklarını söyledi.

"BANA ACİL 4 BİN LİRA GÖNDEREBİLİR MİSİN?"

Sinan Ateş'in öldürülmesinden bir gece önceye kadar görüştüklerini söyleyen Köktürk, Çep'in kendisini 28 Aralık gece 23.00'de Facetime üzerinden aradığını belirterek, "Bana 'Acil iki günlüğüne para lazım' dedi. Paranın ne için lazım olduğunu söylemedi. 'Zor durumdayım' dedi, 'bana 4 bin TL para gönderebilir misin?' dedi. Ben de kendisine üzerimde nakit para olmadığını, eşimin banka hesabı üzerinden işlemlerini yaptığımı, eşimin hesabında da para olmadığını söyledim. 'Bir yerden bulamaz mısın' dedi. Ben de yanımdaki Mehmet Ali'ye sordum. O da hesabında para olduğunu verebileceğini söyledi. Doğukan'a IBAN atmasını söyledim bana IBAN attı. Arkadaşımdan aldığımı parayı kartsız işlem olarak havale edemediğim için eşimin kartını kullanmak suretiyle bana gönderilen IBAN'a parayı gönderdim. Aramızda zaman zaman para alışverişi olduğu için IBAN'ın kime ait olduğunu sorgulamadım ve parayı gönderdim." ifadelerini kullandı.

"SİLAHI SURİYE UYRUKLU ŞAHISTAN ALDIM"

Gözaltına alındığı sırada evinde bulunan silahı nereden aldığı sorulan Köktürk, "Yaklaşık 6 ay kadar önce Fatih'te tanımadığım Suriye uyruklu bir şahıstan 25 bin TL'ye satın aldım" dedi.