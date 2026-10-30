Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti

(ANKARA) - Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Akçıl'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA