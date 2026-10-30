Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti

Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldiklerini, kültür ve sanat çalışmalarını görüştüklerini belirterek Akçıl'a teşekkür etti.
(ANKARA) - Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Akçıl'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kültür Sanat Sosyal Medya Sinan Akçıl Magazin Güncel Medya AKM