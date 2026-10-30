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Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti

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Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u Atatürk Kültür Merkezi'nde ziyaret etti
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Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti. Bakan Ersoy, sosyal medya paylaşımında Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldiklerini, kültür ve sanat çalışmalarını görüştüklerini belirterek Akçıl'a teşekkür etti.

(ANKARA) - Sanatçı Sinan Akçıl, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Kıymetli sanatçımız Sinan Akçıl ile Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldik. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz Sayın Akçıl'a nazik ziyareti için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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