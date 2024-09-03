Simge Sağın, Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde Sahne Aldı
Şarkıcı Simge Sağın, Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde sahneye çıktı. Göksu Parkı'nda gerçekleşen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın, sevilen şarkılarını seslendirdi ve vatandaşların beğenisini kazandı. Konserin ardından Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, Sağın'a plaket takdim etti.
Şarkıcı Simge Sağın, bu yıl 51'incisi kutlanan "Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali" kapsamında Mersin'in Silifke ilçesinde sahneye çıktı.
Göksu Parkı'nda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan Sağın, sevilen şarkılarını seslendirdi.
Sağın, seslendirdiği şarkılarıyla vatandaşların beğenisini kazandı.
Katılımcılar da telefonlarının ışıklarını açarak şarkılara eşlik etti.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, konserin ardından Sağın'a plaket takdim etti.