Simge Sağın, Manavgat'ta konser verdi
Şarkıcı Simge Sağın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde Victory Be Mine Hotel'de sahne alarak sevilen şarkılarını ve 90'ların unutulmaz Türkçe pop eserlerini seslendirdi. Yoğun ilgi gören konserde dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti. Sağın, 'Aşkın Olayım'ı iki kez söyledi ve çocukları sahneye davet ederek programı tamamladı.
Şarkıcı Simge Sağın, Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayranlarıyla buluştu.
Victory Be Mine Hotel'de sahne alan Sağın, sevilen şarkılarının yanı sıra 90'lı yılların unutulmaz Türkçe pop eserlerini seslendirdi.
Yoğun ilgi gören konserde dinleyiciler, sanatçının şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
Programda, Manavgat Side Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, Simge Sağın'a çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Sağın, dinleyicilerin yoğun isteği üzerine "Aşkın Olayım"ı ikinci kez seslendirdi.
Konserin sonunda sahneye davet ettiği çocuklarla birlikte şarkı söyleyen Simge Sağın, izleyicileri çocuklarla birlikte selamlayarak programını tamamladı.