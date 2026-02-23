Haberler

SİMDER, Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı ulaştırdı

SİMDER, Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı ulaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı yaptı.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği (SİMDER), ramazan ayı dolayısıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerine 40 ton gıda yardımı yaptı.

Batı Afrika ülkesi Mali'nin başkenti Bamako'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye, Türkiye, Almanya ve Yunanistan'daki hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan erzak dağıtıldı.

Her kolide, 25 kilogram pirinç, 5 kilogram makarna, 5 kilogram şeker ve 5 kilogram yağ olmak üzere 40 kilogram temel gıda malzemesi yer aldı.

SİMDER Başkanı Yahya Bakır, AA muhabirine, Mali'de uzun yıllardır katarakt ameliyatları, medreselerde eğitim gören öğrencilerin hafızlık icazet merasimleri, zekat dağıtımları ve ramazan ayı öncesinde kumanya organizasyonları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakır, 1000 aileye toplam 40 ton gıda yardımı yapıldığını, yardımların, Sakarya'nın yanı sıra Türkiye genelinden, Almanya'daki mezunlardan ve Yunanistan'daki soydaşlardan gelen bağışlarla temin edildiğini aktardı.

"Bize bırakılan miras insanlara faydalı olmak"

İhtiyaç sahibi insanların yüzünün güldüğünü dile getiren Bakır, "Şunu duyuyoruz '1. gün sahurda sadece su içtik. İftarda yemek yemedik, eğer bu gıdalar gelmeseydi yine su içmek zorunda kalacaktık.' diyen, zor koşullarda yaşayan Afrikalı kardeşlerimizi yalnız bırakamazdık, bırakmadık da." ifadelerini kullandı.

Bakır, küçük çocukların yardımları sırtlarına alıp koşarak evlerine gittiklerini ve ramazan sevinci yaşadıklarını anlatarak, bu sevince katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Dinin emri gereği insanlara faydalı olmaya gayret ettiklerini belirten Bakır, "Çok büyük medeniyetin evlatlarıyız, dolayısıyla bize bırakılan miras insanlara faydalı ve yardımcı olmak. Medeniyetin mirasını, dinimizin emri gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Mali'de bize karşı çok sevgi dolu insanlar var çünkü onlara yardım etmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bakır, güler yüzle ve samimiyetle dağıtımları yaptıklarından dolayı oradaki insanların Türkiye'ye karşı sevgi dolu olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Barış Murat Yağcı Survivor'a geri döndü; gözyaşlarına hakim olamadı

Kimse onu beklemiyordu, geri dönüşü bütün yarışmacıları şaşırttı