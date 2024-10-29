Üye Girişi
Haberler

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Simav ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 1900 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma Büro Amirliği ekipleri Uşak'tan Simav'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

İlçe girişinde içinde şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, peçeteye emdirilmiş yaklaşık 1900 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan şüpheliler G.Ü. (36) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gamze Elbüz - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Sağlık Güncel Hukuk Simav

Erdoğan'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli

Erdoğan'ın Öcalan çağrısıyla ilgili dikkat çeken çıkış

 İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler

Avrupa ülkesinden İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk askeri anlaşmayı iptal ettiler

 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor

İsrail'in saldırılarına karşı düğmeye bastılar! Bütçe yüzde 200 artırılıyor
Jandarma, Narin'i bulmak için üfürükçüye gitmiş

Jandarma, Narin'i bulmak için son çare en olmadık insana başvurmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kore Savaşı ne zaman oldu? Bir Gece Masalı oyuncuları kim? 30 Ekim hangi burç? 30 Ekim burç özellikleri ve yükseleni nedir? 29 ekim 2024 Serdal Adalı açıklaması ne? Serdal Adalı açıklamasında ne dedi? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 30 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman? Trabzonspor- Fenerbahçe maçı saat kaçta , hangi kanalda? 30 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ADANASPOR- ÇORLUSPOR MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor- Çorluspor 1947 maçı şifresiz mi? Canlı izleme linki! Elaziz Belediyespor- Konyaspor maçı kaç kaç bitti? Ziraat Türkiye Kupası Elaziz Belediyespor- Konyaspor maç özeti! Discord ne zaman açılacak? 29-30 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? ''Instagram mesajlarım gitmiyor'' neden? Instagram sorunu nasıl çözülür?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.