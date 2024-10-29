Simav'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Kütahya'nın Simav ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, yaklaşık 1900 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Araştırma Büro Amirliği ekipleri Uşak'tan Simav'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
İlçe girişinde içinde şüphelilerin bulunduğu aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada, peçeteye emdirilmiş yaklaşık 1900 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Araçta bulunan şüpheliler G.Ü. (36) ve S.Ç. (30) gözaltına alındı.