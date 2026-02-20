Haberler

Simav'da Şehit Aileleri ve Gazilere İftar

Güncelleme:
Kütahya'nın Simav ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDF) şehit aileleri ve gaziler için iftar düzenledi.

Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Eynal'daki bir salonda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit aileleri ve gaziler ile iftar sofrasında bir araya gelmekten büyük onur duyduğunu söyledi.

Şehitlerin milletin kalbinde ebediyen yaşayacağını belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizin aileleri ise bizlere onların en değerli emanetleri olarak her zaman baş tacı olacak. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin yanındadır. Sizlerin duası, sabrı ve vakarı bu milletin en büyük gücüdür. Bizler de görevimizi sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir vefa borcu olarak görüyoruz. Kapımız da gönlümüz de sizlere daima açıktır."

İftara Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, şehit yakınları, gaziler ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Betül Tuğ
