Hisarcık Belediye binası depremde zarar gördü

1) SİMAV'DA 5.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.59'da oldu. Yerin 8.46 kilometre büyüklüğünde hissedilen deprem, Kütahya'nın yanı sıra çevre iller Eskişehir, Uşak, Manisa, Balıkesir, Bursa ve Afyon ile İzmir ve İstanbul'dan da hissedildi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremin hasara neden olup olmadığının tespiti için ekipler saha taraması başlattı.

VALİ IŞIN: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Kütahya Valisi Musa Işın, Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremin ardından herhangi bir olumsuzluğun bildirilmediğini açıkladı. Vali Işın sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bugün Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, çevre illerden de hissedilmiş olup, çok şükür şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD başta olmak üzere tüm kurumlarımızın ekipleri, sahada gerekli tarama ve incelemelere başlamış durumdadır. Vatandaşlarımızın güvenliği için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu vesileyle depremden etkilenen kıymetli hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" dedi.

DEPREMDE, BELEDİYE BİNASININ HASAR GÖRDÜ

KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğünden depremde Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasının çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Kütahya'nın Simav ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 12.59'da oldu. Yerin 8.46 kilometre büyüklüğünde hissedilen deprem, Kütahya'nın yanı sıra çevre illerde hissedildi. Depremde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde belediye hizmet binasında çatı ve duvarlarında çatlaklar meydana gelirken, sıvaları döküldü. Binadan bazı küçük parçalar yere düşerken, ilçede kısa süreli panik yaşandı.