Simav'da 4.5 Büyüklüğünde Deprem, 48 Artçı Sarsıntı Oldu
Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. 07.23 ile 12.00 arasında 48 adet artçı sarsıntı kaydedildi.
SİMAV 4,5 SAATTE 48 KEZ SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 07.23'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 10.37 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Sabah 07.23 ile 12.00 saatleri arasında da biri 4,6 olmak üzere 48 deprem daha kaydedildi. Diğer artçı depremlerin 1 ila 3 büyüklüğünde olduğu tespit edildi. Kütahya Valiliği, depremlerde yıkım olmadığını ve tarama çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel